Hermann und Wolf fordern schnellen Ausbau der Gäubahn

Die baden-württembergischen Minister Winfried Hermann (Grüne) und Guido Wolf (CDU) pochen in einem Brief an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auf einen schnellen Ausbau der Gäubahn. Darin fordern sie, die Gäubahn auch im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 in den vordringlichen Bedarf aufzunehmen. Andernfalls komme der Bund auch seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Schweiz nicht nach, erklärten die beiden Regierungsmitglieder am Mittwoch in Stuttgart. Hermann ist für Verkehr, Wolf ist für Justiz und Tourismus zuständig.

Die Gäubahn zwischen Stuttgart und Zürich fährt ab Dezember 2017 stündlich - allerdings alle zwei Stunden mit Umstieg in Singen am Bodensee. Grund hierfür sind Verzögerungen bei der Ausstattung der Züge mit der für den Verkehr in der Schweiz nötigen Technik, wie die Deutsche Bahn kürzlich mitteilte. Die zweistündliche Verbindung mit Umstieg soll eine Übergangslösung für ein bis zwei Jahre sein.