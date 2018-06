Hermann: Taxifahrer könnten vom demografischen Wandel profitieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sieht im demografischen Wandel „große Chancen“ für das Taxigewerbe. „Es wird in Zukunft immer mehr Menschen geben, die auf dieses Verkehrsmittel angewiesen sind“, sagte er am Freitag vor rund 60 Taxifahrern in Stuttgart. Bei dem Treffen wollte sich der Minister über Probleme und Zukunftschancen mit den Taxifahrern aus Baden-Württemberg austauschen.

Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer neuen Gesprächsreihe unter dem Motto „Zusammenkommen.ankommmen - Verkehrspolitik im Dialog“. Dabei will sich der Minister mit verschiedenen Gruppen von Verkehrsteilnehmern treffen und Lösungen für Probleme suchen. Dabei soll es auch um die Frage gehen, wie gemeinsam nachhaltige Mobilität gestaltet werden kann.

