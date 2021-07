Hermann gegen vierspurigen B31-Ausbau am Bodensee

Neben all dem Schaden und Schwierigkeiten, die vielen Biberachern durch die Unwetter in den vergangenen Tagen entstanden sind, kommen nun noch weitere unschöne Dinge hinzu. Die Stadtverwaltung berichtet darüber, dass die Notsituation einiger Bürger offenbar auch noch maßlos ausgenutzt werden soll.

So gingen im Rathaus Bürgerbeschwerden ein, dass es in den von Überschwemmungen betroffenen Gebieten in Biberach und den Teilorten zu versuchter Trickbetrügerei, Diebstahl und Sperrmülltourismus gekommen sein soll.