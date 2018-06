Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) verbucht die Einigung auf einen erhöhten Anteil Baden-Württembergs an den Mitteln für den Ausbau des Schienenverkehrs als persönlichen Erfolg. „Dafür habe ich persönlich jahrelang gekämpft“, betonte er am Freitag in Stuttgart. Zuvor hatten sich Bund und Länder in Berlin auf eine Anhebung der sogenannten Regionalisierungsmittel für die kommenden 15 Jahre geeinigt.

Der Anteil des Landes an den acht Milliarden Euro Bundeszuweisungen für den Nahverkehr auf der Schiene wird von bislang 10,44 Prozent auf 12,37 Prozent anwachsen. Damit werde Baden-Württemberg als Wachstumsland mit Nachholbedarf Rechnung getragen, so Hermann. Angesichts des hohen Finanzbedarfs für die Integration von Flüchtlingen sei die Einigung ein fairer Kompromiss mit einer maßvollen Erhöhung.

