Die beiden Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters von Meßkirch haben sich am Donnerstagabend in der Stadthalle der Bevölkerung vorgestellt. Der Amtsinhaber Arne Zwick tritt zum dritten Mal für diesen Posten an. Als neue Bewerberin hat Anna Cisek, Wirtschaftsfachwirtin und Gymnastiklehrerin, zu den Meßkirchern gesprochen. Beide Kandidaten hatten für ihre Vorstellung jeweils 45 Minuten Zeit, in denen auch Fragen der Bevölkerung beantwortet wurden.