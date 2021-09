Herbst-Hopping auf dem Bodensee zu gewinnen

Wer gewinnen möchte, muss bis spätestens Freitag, 3. September, 24 Uhr die Telefonnummer 01379/880030 wählen (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend) und das Stichwort „Herbst-Hopping“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer nennen. Mit der Teilnahme stimmen die Gewinner der Veröffentlichung ihres Namens und des Wohnorts in dieser Zeitung zu. Hinweise zum Datenschutz: www.schwäbische.de/datenschutz

Wenn sich Rebhänge und Wälder auf dem Seerücken und im Hegau in ihr gelb-rot-orangenes Herbstgewand kleiden, schiffen sich Gäste der westlichen Bodenseeregion an fünf Wochenenden im Oktober und November zum grenzenlosen Herbst-Hopping ein. Im Zickzackkurs und bei leicht merkbarem Taktverkehr geht es dann etwa zur Klosterinsel Reichenau, ins Shoppingstädtchen Radolfzell, zu den Wohnhäusern von Hermann Hesse und Otto Dix auf der idyllischen Halbinsel Höri und zum kaiserlichen Napoleonschloss Arenenberg auf der Schweizer Seeseite. An Land bleiben nach Anlegen des Schiffs je mindestens zwei Stunden Zeit für Entdeckungen in malerischen Fischerorten und den vielen außergewöhnlichen Museen der Region. Wanderer erkunden den Panoramarundweg bei Berlingen, den Steckborner Rundwanderweg oder den Fabelweg nach Ermatingen. Das Herbst-Hopping findet statt am 9./10. Oktober, 16./17. Oktober, 23./24. Oktober, 30./31. Oktober sowie am 6./7. November.

Wir verlosen heute zwei Familientagestickets für das Herbst-Hopping. Mitschippern können pro Ticket zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder. Auch die Fahrradmitnahme ist inklusive. (sz)