Herbst 2022 in Baden-Württemberg besonders warm

Der Herbst 2022 war in Baden-Württemberg ersten Auswertungen zufolge der zweitwärmste seit Beginn der Messungen im Jahr 1881. „Ursache war vor allem der wärmste Oktober und auch der November drehte das Thermostat hoch“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit. Mit einer vorläufigen Durchschnittstemperatur von 11,2 Grad lag der Herbst im Südwesten deutlich über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 von 8,5 Grad.

Für Meteorologen endet der Herbst mit dem November. Kalendarisch dauert er noch bis zum 21. Dezember.

Die Sonne schien in diesem Herbst an 358 Stunden. Im Mittel liegt die Sonnenscheindauer bei 344 Stunden. In Summe fielen in Baden-Württemberg 262 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Im Mittel der Vorjahre sind es nur 219 Liter. In Utzenfeld im Südschwarzwald hatte mit 86 Liter pro Quadratmeter am 14. Oktober diesen Jahres den deutschlandweit höchsten Niederschlag.

