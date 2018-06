Der kleine Hengst Iquitos war am Sonntag auf der Galopprennbahn in Iffezheim erneut der große Sieger. 11 000 Zuschauer erlebten am Abschlusstag des Frühjahrs-Meetings eine Glanzleistung des Publikumslieblings im mit 70 000 Euro dotierten Großen Preis der Badischen Wirtschaft. Nach 2200 Metern setzte sich Iquitos nach einem Klasseritt des Franzosen Eddi Hardouin auf seiner Lieblingsbahn locker gegen Walsingham (Andrasch Starke) und Vorjahressieger Guignol (Filip Minarik) durch. Vor zwei Jahren hatte Iquitos das Rennen schon einmal gewonnen - und zeigte nun eine noch bessere Leistung. „Ich bin begeistert“, sagte Trainer Hans-Jürgen Gröschel aus Langenhagen bei Hannover. „Er liebt Iffezheim.“

Begeisterung herrschte auch bei den Besitzern des Siegers. Der Stall Mulligan ist eine Besitzergemeinschaft von Golffreunden aus Köln, für die Iquitos nun 512 250 Euro verdient hat.

Seine Position als klarer Favorit für das Deutsche Derby am ersten Juli-Sonntag in Hamburg hat Royal Youmzain untermauert. Unter Jockey Eduardo Pedroza gewann der Hengst das Ittlingen Derby-Trial (55 000 Euro) gegen Theo und Guiri, bleibt damit das top-gewettete Pferd für das Derby. Andreas Wöhler trainiert den Sieger in Spexard bei Gütersloh. „Er hat seine Derby-Generalprobe in toller Manier gelöst“, sagte Wöhler.

Am Samstag hatte es in den beiden sportlich wichtigsten Rennen Kölner Sieger gegeben. Publikumsliebling Millowitsch und sein 50 Jahre alter Jockey Andreas Helfenbein gewannen das Rennen um die Silberne Peitsche (55 000 Euro). Der von Markus Klug trainierte Millowitsch war auf der 1200-Meter-Sprintstrecke ungefährdet zum achten Karrieresieg gekommen. Mascha siegte für Trainer Andreas Suborics, der ebenfalls in Köln trainiert, im Kronimus Diana-Trial.

