Nach einer Party im Keller seines Hauses ist ein 49-jähriger Mann in einer Gemeinde am Kaiserstuhl bei Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ums Leben gekommen. Er hatte für die kleine Feier zum Heizen eine Gasflasche mit Heizstrahler aufgestellt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei kam es zu einer Fehlbedienung. Es strömte unkontrolliert Gas aus, ohne dass dies jemand bemerkte. Der Mann, der nach dem Ende der Party alleine in dem Keller blieb, wurde bewusstlos. Er starb noch am Unglücksort an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Seine Leiche wurde am nächsten Morgen gefunden.