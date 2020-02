Heizdecke verursacht Wohnhausbrand: 97-Jähriger verletzt

Die defekte Heizdecke eines 97 Jahre alten Mannes hat in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) einen Wohnhausbrand ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann die Heizdecke am Samstagabend in Gebrauch, als diese plötzlich Feuer fing. Kurz darauf brannte das Inventar der Wohnung. Der 97-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt. Der Schaden beträgt rund 150 000 Euro.