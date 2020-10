Heiterer Sonntag im Südwesten: Neue Woche beginnt herbstlich

Wenn die Kraft in den Beinen schwindet, kann es schnell gefährlich werden. In Ummendorf bietet eine Physiotherapeutin daher ein spezielles Gehprogramm für Senioren an. Die Erfahrungen werden auch für die Wissenschaft verwendet.

Mit dem Herbstnebel und den kühlen Temperaturen beginnt für Anita Rupp wieder die Zeit der Schmerzen. „Man darf ja nicht alles auf das Wetter schieben“, sagt die 78-jährige Ummendorferin. „Aber da ist schon was dran.