Heinrich Alexandra Hermann ist divers: Will in den Bundestag

Nicht männlich, nicht weiblich: Heinrich Alexandra Hermann (45) aus Villingen-Schwenningen will als wohl bundesweit einzige diverse „Direktkandidat:in“ für die Linke in den Bundestag ziehen. Hermann tritt im Wahlkreis Schwarzwald-Baar (286) für mehr Klimaschutz, ein besseres Gesundheitswesen und für mehr Geschlechtergerechtigkeit an.

Hermann ist mit dem Klinefelter-Syndrom geboren worden. Es handelt sich dabei - anders als bei Transsexuellen, die mit eindeutigen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen - um eine Chromosomenanomalie im männlichen Geschlecht. Nach Angaben des Bundesverbandes Intergeschlechtliche Menschen gibt es schätzungsweise zwischen 120.000 und 160.000 intergeschlechtliche Menschen in Deutschland. Dem Bundesverband ist keine weitere diverse Kandidatur bekannt.

