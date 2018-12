Heimwerker stürzt von Hausdach und verletzt sich schwer

Ein Heimwerker ist bei Arbeiten an seinem Hausdach in Todtnau (Kreis Lörrach) abgestürzt und schwer verletzt worden. Dem 64-Jährigen war beim Bedienen eines Krans vom Hausdach aus wohl ein Fehler unterlaufen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Demnach kam es zu dem Sturz, als der Mann Baumaterial mit dem Kranausleger anheben wollte. Dabei traf ihn das Material und riss ihn rund drei Meter in die Tiefe. Wie genau es zu dem Unglück kam, war zunächst nicht klar. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei