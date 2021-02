Heimspiel gegen die Eintracht: TSG will Anschluss nach oben

Die TSG 1899 Hoffenheim will mit einem Sieg den Anschluss an die Europapokalplätze in der Fußball-Bundesliga wahren. Heute (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Kraichgauer das Team von Eintracht Frankfurt, das zuletzt sechs von sieben Liga-Spielen für sich entschieden hatte und um die Champions League kämpft. Nach 19 Spieltagen liegt die TSG elf Punkte hinter den formstarken Hessen. Hoffenheim zählt vor dem Heimspiel vor coronabedingt leeren Rängen wieder auf sein Offensivtrio Andrej Kramaric, Christoph Baumgartner und Ihlas Bebou. Gegen Frankfurt setzte es fünf Niederlagen in fünf Spielen, seit Trainer Adi Hütter die SGE im Sommer 2018 übernahm.

