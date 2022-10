Heimbewohner geht mit Judo-Gürtel auf Mitarbeiterin los

Ein 27 Jahre alter Heimbewohner ist in Inzigkofen (Landkreis Sigmaringen) wegen versuchter Tötung festgenommen worden. Der Mann versuchte, eine Mitarbeiterin der Einrichtung für betreutes Wohnen mit einem Judo-Gürtel zu würgen, wie die Polizei Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Freitag mitteilten. Weil sich die Frau bei dem Vorfall am Donnerstag gewehrt habe, sei Schlimmeres verhindert worden. Kollegen seien den Hilferufen gefolgt und hätten den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Haftrichter habe die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Die Mitarbeiterin wurde laut Polizei leicht verletzt.

Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft

