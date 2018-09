Von

Nach dem Sieg im Verbandspokalwettbewerb bestreiten die Fußball-A-Junioren der TSG Ehingen ihr erstes Punktspiel in der Verbandsstaffel Süd. Am Sonntag, 9. September, ist die TSG beim SV Zimmern zu Gast.

A-Junioren Verbandsstaffel: SV Zimmern – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr). - Nach dem erfolgreichen Start in die Pokalrunde sind die Ehinger nun in Zimmern gefordert. Die Gastgeber spielen schon länger in der Verbandsstaffel und gelten als etabliert.