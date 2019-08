Heiligenstatue und Altar beschmiert, Kerzen zerstört: Kinder „wüten“ in Kapelle

Farbe an einer Heiligenstatue und dem Altar, herumgeworfene Kerzen, angekokelte Pflanzen — zwei Kinder haben in einer Kapelle in Görwihl (Kreis Waldshut) großes Chaos und einen Schaden von rund 10 000 Euro angerichtet.

Aus einer nahe gelegenen, offen stehenden Garage stahlen die beiden am Sonntag zunächst einen Farbeimer und Werkzeug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dann drangen sie in die Kapelle ein und „wüteten dort richtig“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Anwohner macht dem Treiben ein Ende

Ein Anwohner unterbrach die beiden und verständigte die Polizei, die die Kinder an ihre Eltern übergab.

Nähere Angaben zum Alter oder Geschlecht der Minderjährigen wollte die Polizei nicht machen. Ob die Kapelle offen stand oder die zwei dort einbrachen, ist unklar.

Erst vor wenigen Tagen hatten zwei Brüder (vier und sechs Jahre) im Kulmbacher Ortsteil Ziegelhütten in Bayern eine Spur der Verwüstung hinterlassen, Feuer gelegt, einen Keller unter Wasser gesetzt und Autos und Gebäude beschmiert. Der Schaden belief sich auf rund 15.000 Euro.