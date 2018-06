Heilbronn (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Agarminister Alexander Bonde (Grüne) will heute um 16.00 Uhr das 42. Heilbronner Weindorf eröffnen. Bis zum 19. September erwarten die Veranstalter mehr als eine Viertelmillion Besucher an die Lauben. Zwölf Genossenschaften sowie 17 Weingüter und Kellereien bieten rund um das Rathaus 306 Weine der Jahrgänge 1999 bis 2011 in Zehntele-Gläsern an. Die Rotweinregion Heilbronner Land spiegelt sich im Angebot wieder: Den 142 Rot- sowie 54 Weißherbst- und Roseweinen stehen 110 Weißweine gegenüber.

