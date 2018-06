Heilbronn (dpa/lsw) - Im Heilbronner Klinikskandal hat die Aufklärungsarbeit begonnen. Ein externes Expertengremium überprüfe alle Behandlungen, an denen der niederländische Skandalarzt beteiligt war, wie der SLK-Klinikverbund am Mittwoch mitteilte. Die Leitung habe Prof. Werner Hacke, Direktor der Neurologischen Klinik des Uniklinikums Heidelberg. Erste Ergebnisse sollen in etwa zwei Wochen vorliegen.

Die Gutachter sollen klären, ob der umstrittene Arzt auch in Heilbronn Patienten nicht sachgerecht behandelt hat. In den Niederlanden werden dem Mann dutzende Fehldiagnosen wie Alzheimer, Multiple Sklerose und Parkinson sowie Untreue vorgeworfen. Mindestens 13 Patienten sollen wegen falscher Befunde unnötig am Gehirn operiert worden sein.

Wie die SLK-Kliniken weiter mitteilten, war der Mann als mitbehandelnder Stationsarzt und in der Notaufnahme des Klinikums am Gesundbrunnen sowie als Konsiliararzt für andere Fachkliniken dort tätig. Vertretungsweise habe er vereinzelt auch am Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall gearbeitet.