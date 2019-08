Heidenheims Trainer wünscht sich „Spektakel“ gegen VfB

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hofft beim schwäbischen Zweitliga-Duell gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart auf ein „emotionales Spektakel“. Gegen den klaren Top-Favoriten auf den Aufstieg solle seine Mannschaft am Sonntag nicht nur gegen die Offensivleute um Ex-Fußball-Nationalspieler Mario Gomez und Spielmacher Daniel Didavi verteidigen, „sondern das Herz in die Hand nehmen und mutig spielen“, sagte er am Freitag. Auf die gesamte Saison gesehen sei der VfB jedoch „eine ganz andere Hausnummer“ als der FCH.

Neben dem Langzeitverletzten Maximilian Thiel (Kreuzbandriss) muss Schmidt auf Neuzugang Oliver Hüsing verzichten. Der Verteidiger leidet an einer Entzündung in der Fußsohle. Stammtorwart Kevin Müller, der den Heidenheimer Saisonauftakt beim VfL Osnabrück (3:1) wegen muskulärer Probleme verpasst hatte, steht wieder bereit. Schmidt wollte sich aber noch nicht festlegen, ob Müller gegen Stuttgart anstelle des Ersatzkeepers Vitus Eicher ins Tor zurückkehrt. Die 15 000 Zuschauer fassende Heidenheimer Voith-Arena ist bis auf wenige Business-Seats bereits ausverkauft.

