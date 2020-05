Heidenheims Stürmer Thomalla erleidet Innenbandanriss

Der 1. FC Heidenheim muss vorerst auf seinen Stürmer Denis Thomalla verzichten. Der 27-Jährige hat sich einen Innenbandanriss am rechten Knie zugezogen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, verletzte sich Thomalla bereits am Mittwoch bei einer Übungseinheit. Am Donnerstag sind die baden-württembergischen Proficlubs wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Angreifer hatte in dieser Saison bereits eine Hüftverletzung.

