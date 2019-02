Trainer Frank Schmidt hat einen Startelf-Einsatz von Kapitän Marc Schnatterer im Auswärtsspiel des 1. FC Heidenheim beim SV Darmstadt 98 offen gelassen. Der Mittelfeldspieler hatte beim überraschenden 2:1 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen am vergangenen Dienstag nach einer Fußverletzung nur auf der Bank gesessen. Abwehrspieler Arne Feick droht für die Zweitliga-Partie am Sonntag (13.30 Uhr) beim Tabellen-14. wegen muskulärer Probleme auszufallen.

Den Pokal-Coup will der Zweitliga-Sechste schnell abhaken. „Der Pokalerfolg ist schon wieder Geschichte“, sagte Schmidt am Freitag. „Wenn man in Darmstadt etwas holen will und das wollen wir, dann sollte man jetzt nicht so viel träumen. Durch den Sieg gegen Leverkusen wird es nicht schwerer, aber auch nicht einfacher.“ In den drei Pflichtspielen nach der Winterpause ist Heidenheim noch unbesiegt.

