Heidenheims Mathias Wittek fällt auf unbestimmte Zeit aus

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspieler Mathias Wittek verzichten. Der 29-Jährige habe sich im Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld eine Außenbandteilruptur im linken Kniegelenk zugezogen, teilte der FCH am Dienstagvormittag mit. Ein Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Mannschaftstraining von Coach Frank Schmidt ließe sich aktuell noch nicht bestimmen. Der Deutsch-Pole, seit 2011 auf der Ostalb aktiv, spielte beim 1:1-Unentschieden gegen Bielefeld am Sonntag trotz der am Montag diagnostizierten Verletzung die vollen 90 Minuten.

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim

FCH-Mitteilung zur Wittek-Verletzung