Heidenheims Fußball-Profi Glatzel nach Tätlichkeit gesperrt

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim muss in den ersten beiden Spielen der kommenden Saison auf Robert Glatzel verzichten. Der Stürmer wurde nach seiner Roten Karte vom letzten Spieltag dieser Saison gesperrt, wie der Fünfte der abgelaufenen Saison am Montag mitteilte. Glatzel war am Sonntag beim 4:2 gegen den FC Ingolstadt wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen worden. Der Verein und der 25-Jährige haben der Sperre durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zugestimmt.

