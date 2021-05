Heidenheimer Vorbereitungsplan: Trainingsstart am 23. Juni

Am 23. Juni bestreitet Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim sein erstes Mannschaftstraining in der Vorbereitung auf die neue Saison. In den Tagen zuvor absolvieren die Spieler ihre obligatorischen Leistungstests. Vom 3. bis 11. Juli ist ein Trainingslager in Aigen in Oberösterreich geplant, wie die Schwaben mitteilten. Bis zum Liga-Auftakt (23. bis 25. Juli) wollen sie insgesamt fünf Testspiele bestreiten. Die erste DFB-Pokal-Runde wird vom 6. bis 9. August ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:210526-99-744264/2

Kader 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Bundesliga

Vereinsmitteilung