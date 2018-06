Heidenheim will Wiedergutmachung: „Heimgesicht“ gegen KSC

Der 1. FC Heidenheim will nach der 0:1-Niederlage beim FC St. Pauli schnell wieder in die Erfolgsspur zurück. Daher forderte Trainer Frank Schmidt von den Spielern des Fußball-Zweitligisten, gegen den Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) ihr „Heimgesicht“ zu zeigen. Vor eigenem Publikum sind die Heidenheimer noch ungeschlagen, sie holten zehn Punkte aus bisher vier Partien. Allerdings konnten sie in bisher vier Duellen gegen den KSC in der Zweiten und Dritten Liga noch nicht gewinnen.

Diesmal aber kommen die Badener nach schwachem Saisonstart angeschlagen auf die Ostalb. „Wir wollen kein Aufbaugegner für Karlsruhe sein“, erklärte Schmidt. Er wird den gelb-rot gesperrten Innenverteidiger Mathias Wittek durch Tim Göhlert ersetzen. Zum Abschluss der englischen Woche sieht FCH-Kapitän Marc Schnatterer, der einst auch für den KSC spielte, einen Vorteil im engen Spielplan. Die Mannschaft freue sich, dass sie nur vier Tage nach dem 0:1 in Hamburg die Chance habe, „diese Niederlage wieder wettzumachen“.

