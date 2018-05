Der 1. FC Heidenheim will mit einem Sieg beim Absteiger 1. FC Kaiserslautern den eigenen Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Trainer Frank Schmidt geht aber nicht davon aus, dass die Lauterer nach der Enttäuschung aus der vergangenen Woche am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im letzten Zweitliga-Heimspiel vor dem Abschied in Liga drei schon nachlassen. „Wir wissen, dass es schwer wird, dort zu gewinnen. Aber wir sind auch in der Lage, das zu schaffen“, sagte Schmidt am Freitag. Mit zuletzt sieben Punkten aus drei Spielen hat sich der FCH vom Relegationsplatz auf Rang elf vorgearbeitet.

Zuversicht schöpfen die Heidenheimer auch aus der Tatsache, dass die Defensive in diesen drei Partien nur noch zwei Gegentore zuließ. Wie schon beim 2:0 gegen Sandhausen müssen die Heidenheimer erneut Marc Schnatterer ersetzen. Der Kapitän muss ebenso eine Muskelzerrung auskurieren wie Abwehrspieler Mathias Wittek.

