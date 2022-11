Heidenheim will im Topspiel gegen Paderborn punkten

Im Spitzenspiel gegen die Offensive der „Superlative“ des SC Paderborn will sich Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim nicht nur auf seine Abwehr verlassen. „Wir brauchen einen guten Mix“, sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Dazu gehörten auch ein paar „Stoppschilder“ in der Defensive. Aber „wir können nicht nur darauf hoffen, dass wir keine Gegentore bekommen. Wir wollen selbst schnell nach vorne und zu Torchancen kommen und idealerweise in Führung gehen“, so der Coach.

Das dürfte allerdings nicht ganz einfach werden für seine Mannschaft, die mit einem Sieg auf Rang drei vorrücken könnte. Denn die Paderborner stehen derzeit für „viele Superlative“, wie Schmidt anmerkte: Sie haben nach bisher 14 Spieltagen mit 34 Toren die meisten in der Liga erzielt. Zudem würde der SCP auch die meisten Torabschlüsse und die meisten Treffer nach Kontern verzeichnen. Allerdings verloren die Ostwestfalen zuletzt auch daheim mit 2:3 gegen den Hamburger SV und kassierten die vierte Saisonniederlage.

Verzichten muss Schmidt auf Tim Kleindienst. Der mit sechs Treffern beste Torjäger des FCH fehlt wegen einer Gelbsperre. Angreifer Merveille Biankadi, der noch auf sein Pflichtspiel-Debüt für Heidenheim wartet, ist krank und steht ebenfalls nicht im Kader.

