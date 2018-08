Heidenheim „voller Respekt“ gegen Regionalligist Jeddeloh II

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim will vor dem DFB-Pokal-Duell beim Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II keinerlei Überheblichkeit aufkommen lassen. „Wir gehen die Sache voller Respekt an und unterschätzen den Gegner nicht“, sagte Trainer Frank Schmidt zwei Tage vor dem Erstrundenspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Oldenburger Marschbergstadion. Der FCH habe die Mannschaft der niedersächsischen Gastgeber genau analysiert und sei sehr gut vorbereitet. „Idealerweise“ solle die Elf um Kapitän Marc Schnatterer die Partie in den regulären 90 Minuten für sich entscheiden.

Verzichten muss Schmidt weiter auf die Verteidiger Timo Beermann (Adduktorenprobleme) und Mathias Wittek (Außenbandteilriss am Kniegelenk). Der angeschlagene Torhüter Kevin Müller, der eine Kapselverletzung an einem Finger erlitt, und Mittelfeldspieler Niklas Dorsch (Entzündung an der Ferse) werden wohl spielen können.

