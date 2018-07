Stuttgart (dpa/lnd) - Der 1. FC Heidenheim hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verpasst. Beim VfB Stuttgart II verlor die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Freitagabend mit 0:1 (0:1) und musste am 8. Spieltag die erste Niederlage hinnehmen. Vor 1650 Zuschauer erzielte die einzige Stuttgarter Spitze Alexander Aschauer den entscheidenden Treffer bereits in der neunten Minute.

Insgesamt war es ein sehr intensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Schiedsrichter Sebastian Schmickartz verteilte sieben Mal die Gelbe Karte. Den Stuttgarter Torschützen Aschauer schickte er in der 73. Minute wegen zu hartem Einsteigen mit Rot vom Platz. Überzahlspiel und sechs Minuten Nachspielzeit reichten den Heidenheimern nicht, die Partie noch zu drehen. Die Stuttgarter verbuchten ihren zweiten Saisonsieg und sind seit fünf Spielen ungeschlagen.