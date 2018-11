Heidenheim verlängert mit Defensiv-Fußballer Theuerkauf

Defensivspieler Norman Theuerkauf will auch in den kommenden eineinhalb Jahren eine Führungsrolle beim 1. FC Heidenheim einnehmen. Der 31 Jahre alte Vizekapitän hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2020 verlängert, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte und demnach bereits am Vorabend auf der Mitgliederversammlung verkündet hatte. Stammspieler Theuerkauf, der 2015 von Eintracht Braunschweig gekommen war, hat bislang 98 Pflichtspiele für Heidenheim absolviert und war in dieser Saison in jeder Partie dabei. Eine Woche nach dem 1:5 gegen den SC Paderborn ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Baden-Württemberg-Duell beim SV Sandhausen zu Gast.

