Timo Beermann hat sich eine Adduktorenverletzung zugezogen und verpasst das Trainingslager des 1. FC Heidenheim deswegen. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, werde der 27 Jahre alte Innenverteidiger stattdessen am Uniklinikum Ulm individuell trainieren. Heidenheim reist am Mittwoch nach Aigen in Österreich und bereitet sich dort bis zum 20. Juli auf die kommende Saison vor.

