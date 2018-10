Nach dem Trainerwechsel beim SV Sandhausen stellt sich der 1. FC Heidenheim für die 2. Runde des DFB-Pokals auf eine neue Spielweise seines Ligarivalen ein. Die beiden Fußball-Zweitligisten spielen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in Heidenheim um den Einzug ins Achtelfinale. Seit dem Trainerwechsel von Kenan Kocak zu Uwe Koschinat bei Sandhausen vor zwei Wochen habe es „gravierende Veränderungen in der Spielphilosophie“ gegeben, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt am Montag. Vor allem vor dem schnellen Umschaltspiel und den gefährlichen Standards warnte der Heidenheimer Trainer.

Der 44-Jährige vermutet ein enges Spiel und stellt sich auch auf eine Verlängerung ein. Die hatte es schon vor drei Jahren gegeben: Auch da trafen die beiden Vereine in der zweiten Pokal-Runde aufeinander, damals setzte sich der FCH gegen Sandhausen im Elfmeterschießen durch, nachdem nach 120 Minuten kein einziges Tor gefallen war. Personell wird Schmidt auf denselben Kader vertrauen wie beim Zweitliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (1:1). Mit kleinen Änderungen in der Startelf könne man aber durchaus rechnen.

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim