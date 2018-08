Nach einer intensiven Trainingsphase startet der 1. FC Heidenheim hochmotiviert in seine fünfte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. „Die sechseinhalb Wochen Vorbereitung haben unheimlich Spaß gemacht, es war eine kurzweilige Zeit für alle. Aber um es deutlich zu sagen: Wir haben die Schnauze voll von der Vorbereitung und wollen jetzt in den Wettkampf“, sagte Trainer Frank Schmidt zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Nachdem der FCH in der zurückliegenden Saison mit 56 Gegentoren gemeinsam mit dem MSV Duisburg die schlechteste Abwehr der Liga gestellt hatte, übten die Heidenheimer in den vergangenen Wochen vor allem das Defensivverhalten. „Wir haben uns viel erarbeitet, das muss jetzt aber auch in der Liga umgesetzt werden“, forderte Schmidt.

Die große Hitze schließt Schmidt als Alibi für mögliche Probleme gegen die Arminia von vornherein aus. „Die Bedingungen sind für beide Mannschaften gleich und wir trainieren seit Tagen bei diesen Verhältnissen“, erklärte der Coach. „Ob es während des Spieles Trinkpausen geben wird, muss der Schiedsrichter entscheiden. Das ist kein Wunschkonzert, bei dem man sagen kann, wann man gerne eine Auszeit hätte.“

Ausfallen wird Innenverteidiger Timo Beermann (Adduktorenprobleme). Fraglich ist der Einsatz von Außenverteidiger Arne Feick (muskuläre Probleme) und Mittelfeldspieler Maxi Thiel (Sprunggelenk).

Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Saison-Statistiken 1. FC Heidenheim