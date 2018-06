Sandhausen (dpa/lnd) - Der 1. FC Heidenheim hat trotz eines Sieges gegen Aufsteiger SV Sandhausen seinen Traum von der 2. Fußball-Bundesliga begraben müssen. Im Saisonfinale der 3. Liga setzte sich Heidenheim am Samstag auswärts beim Drittliga-Meister zwar mit 2:1 (2:1) durch. Da aber Jahn Regensburg gegen Absteiger FC Carl Zeiss Jena 1:1 spielte, verpasste Heidenheim knapp den Sprung auf den Relegationsplatz und beendete die Saison auf Rang vier. Damit qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt aber wenigstens direkt für den DFB-Pokal 2012/2013.

Die Tore vor 4560 Zuschauern erzielten Marc Schnatterer per Foulelfmeter (19.) sowie Marco Sailer (44.). Marco Pischorn hatte zwischenzeitlich per Kopf ausgeglichen (26.). Die Partie wurde von beiden Mannschaften von Anfang an offensiv geführt. Sandhausen war dem Ausgleich nah, insgesamt ging der Sieg für Heidenheim aber in Ordnung. Sandhausen sicherte sich trotz der Heimpleite die Meisterschaft, da Mitaufsteiger VfR Aalen zu Hause mit 0:4 gegen den VfL Osnabrück verlor.