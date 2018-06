Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim hat ein Testspiel beim Landesligisten SC Geislingen mit 7:0 (3:0) für sich entschieden. In der ersten Halbzeit trafen am Mittwochabend vor 700 Zuschauern Sebastian Griesbeck in der 11. und 23. Minute sowie Tim Göhlert (22.). Nach dem Seitenwechsel trugen sich Florian Niederlechner (73.) und Smail Morabit (80./81.) in die Torschützenliste ein. Für den Schlusspunkt sorgte in der 89. Minute Patrick Mayer. Heidenheim blieb damit auch im sechsten Testspiel ohne Gegentor.