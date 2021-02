Beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim ist erneut ein Profi positiv auf Corona getestet worden. Außenbahnspieler Robert Leipertz wurde umgehend isoliert, wie ein Sprecher des Clubs am Freitag sagte. Das Heimspiel der Schwaben an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue scheint nicht gefährdet zu sein. Alle anderen FCH-Spieler wurden negativ getestet. In den vergangenen Monaten waren bereits einige Corona-Fälle beim FCH aufgetreten.

Neben Leipertz muss Heidenheims Trainer Frank Schmidt gegen Aue auch auf Außenverteidiger Marnon Busch verzichten, der sich im Training eine Zerrung zugezogen hat. Nach zuletzt drei Spielen in Serie ohne Sieg will der FCH zurück in die Erfolgsspur. „Wir haben nach wie vor einen komfortablen Abstand nach unten und einen respektablen nach vorne - wobei der nach vorne mich nicht interessiert“, sagte Schmidt. „Wir tun gut daran zu punkten, damit wir unseren Vorsprung nicht verspielen. Alles andere ist wie beim Metzger: Es darf ein bisschen mehr sein.“

