Heidenheim noch Hoffnungen auf Relegationsplatz der 2. Liga

Der 1. FC Heidenheim will mit einem Sieg gegen Schlusslicht MSV Duisburg die kleine Chance auf den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga wahren. „Gegen Sandhausen wollten wir unbedingt gewinnen und haben uns maßlos geärgert. Jetzt sind unsere Chancen drastisch gesunken“, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. „Wir sollten bei uns selber anfangen. Wir haben zweimal verloren, müssen jetzt wieder gewinnen. Darum geht es.“

Gegen Sandhausen verlor der FCH zuletzt trotz zweimaliger Führung 2:3, zuvor gab es ein 1:3 gegen den Tabellenzweiten SC Paderborn.

Duisburg muss das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) auf jeden Fall gewinnen, sonst spielt der Club bei derzeit vier Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz unabhängig von den anderen Ergebnissen in der kommenden Saison in der 3. Liga. „Das wird ein Spiel geben, in dem es sehr hin und her gehen wird. Je länger es 0:0 steht, desto mehr wird Duisburg riskieren“, sagte Schmidt. Sicher verzichten muss er auf Innenverteidiger Timo Beermann (Muskelfaserriss), Hoffnung besteht noch bei Kapitän Marc Schnatterer (Rücken), Nikola Dovedan (Knie) und Arne Feick (Grippe).

