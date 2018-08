Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg eingefahren und Cristian Fiel den Start als Interimstrainer von Dynamo Dresden vermiest. Beim 3:1 (2:0) in Dresden traf Kapitän Marc Schnatterer per Elfmeter (32. Minute) und mit einem direkt verwandelten Freistoß noch vor der Halbzeit zu einer Zwei-Tore-Führung (44.). Erich Berko verkürzte in der 68. Minute, ehe Nikola Dovedan nur Sekunden danach den alten Abstand wieder herstellte. In den beiden ersten Spielen der Saison gab es für Heidenheim jeweils ein 1:1-Unentschieden.

Fiel, Ex-Profi unter anderem bei den Stuttgarter Kickers, Alemannia Aachen und in Dresden, hatte die Aufgabe übernommen, nachdem sich Dynamo von Trainer Uwe Neuhaus getrennt hatte. Er sah vor 26 868 Zuschauern im DDV-Stadion eine intensive Partie. Nach dem Elfmetertor bekam Dresden einen regulären Treffer von Moussa Koné wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Das 2:0 erzielte Schnatterer nach einem Foul an Arne Feick, der sich dabei dem Augenschein nach verletzte.

