Heidenheim hofft auf mehr Torgefahr in Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim will im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg wieder mehr Torgefahr ausstrahlen. Vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) seien insbesondere Standards besprochen und trainiert worden, berichtete Trainer Frank Schmidt. Beim 0:1 gegen den Hamburger SV vergangenes Wochenende hatte der FCH 15 Ecken, allesamt blieben sie ohne Erfolg. Auch aus dem Spiel heraus gelang den Schwaben kein Tor. „Wir sind zwar in die Räume gekommen, aber wir müssen es final zu Ende spielen. Da muss die Konsequenz und Durchschlagskraft da sein“, sagte Schmidt am Donnerstag.

Bisher gewannen die Heidenheimer in der 2. Bundesliga erst ein einziges Mal in Nürnberg. Am Freitag soll sich das ändern. „Wir müssen gut in den offensiven und defensiven Eins-gegen-Eins-Zweikämpfen agieren und uns clever aus dem Gegenpressing lösen, das der Club immer wieder spielt“, so Schmidt.

Hinter den Einsätzen von Stürmer Tim Kleindienst und Mittelfeldspieler Dženis Burnić stehen Fragezeichen. Beide waren nach Angaben des Trainers in dieser Woche einige Tage krank gewesen.

Kader 1. FC Heidenheim

Tabelle 2. Bundesliga

© dpa-infocom, dpa:220811-99-350217/3