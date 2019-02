Heidenheim fiebert HSV-Spiel entgegen: „absolutes Highlight“

Der 1. FC Heidenheim freut sich auf das Zweitliga-Spitzenspiel gegen den Hamburger SV. „Das ist ein absolutes Highlight und eine ganz große Aufgabe gegen den Tabellenführer“, sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag. Erstmals seit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in der Saison 2016/17 in der 2. Fußball-Bundesliga soll das Stadion am Samstag (13.00 Uhr/Sky) mit 15 000 Zuschauern ausverkauft sein.

Der DFB-Pokal-Viertelfinalist tritt mit dem Selbstbewusstsein von erfolgreichen Wochen an und geht als Tabellenvierter in den 22. Spieltag. „Das ist so vor der Saison nicht zu erwarten gewesen“, sagte Schmidt zur Platzierung, will über einen möglichen Aufstieg aber nicht sprechen.

An das Hinspiel in Hamburg haben die Heidenheimer noch schlechte Erinnerungen. Durch drei späte Tore von Pierre-Michel Lasogga verlor das Team Mitte September mit 2:3. „Ich war ja selbst mal Verteidiger. In so einem Fall braucht man keine zusätzliche Motivation vom Trainer“, sagte Schmidt mit Blick auf Lasogga.

Heidenheim geht ohne Personalprobleme in die Partie. Ob Kapitän Marc Schnatterer nach seiner Fußverletzung von Anfang an spielt, ist noch offen.

