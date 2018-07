Heidelberg (dpa/lsw) - Mit einer dreitägigen Eröffnung der Theatersaison und allein 16 Premieren im Oktober will er Heidelberg erobern: Der neue Intendant Holger Schultze startet mit voller Kraft voraus in seine erste Spielzeit. Das Heidelberger Theater soll „so präsent, lustvoll und so verführerisch wie möglich sein“, sagte er am Mittwoch bei der Präsentation des Programms für die Saison 2011/2012.

Schultze war zuvor Intendant in Osnabrück. Er tritt die Nachfolge von Peter Spuhler an, der zum Badischen Staatstheater nach Karlsruhe wechselte. Einen Akzent will der 49-Jährige auf regionale Autoren und Themen setzen.

