Durch einen Zusammenstoß mit einem Lkw ist in Heidelberg eine Straßenbahn entgleist. Von den etwa 40 Fahrgästen sei einer leicht verletzt worden, sagte die Polizei am Montag. Der Lastwagen rammte die Straßenbahn am Montagmorgen seitlich, als die Fahrzeuge parallel nebeneinander fuhren. Laut Angaben der Polizei kam es durch den Unfall am Morgen nur zu kurzen Verzögerungen im Straßenverkehr.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-553411/2

