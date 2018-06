Heidelberger RK erneut deutscher Meister im 15er-Rugby

Die Männer des Heidelberger RK haben ihren Meistertitel im 15er-Rugby souverän verteidigt. Der Top-Favorit setzte sich auf der Anlage des RK 03 Berlin gegen seinen Lokalrivalen RG Heidelberg deutlich 47:12 (26:0) durch und sicherte sich so sein elftes Championat in der Bundesliga. Vor 1100 Zuschauern im Stadion Buschallee machte der HRK am Samstag in einem über weite Strecken einseitigen Duell schon in der ersten Halbzeit alles klar und ließ auch danach keinen Zweifel am erneuten Titelgewinn aufkommen.

Mitteilung Deutscher Rugby-Verband