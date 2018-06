Das Heidelberger Parkhaus „Am Theater“ ist Schlusslicht bei einem bundesweiten ADAC-Test. Die Prüfer vergaben die Note „sehr mangelhaft“. „Die Einfahrthöhe zu knapp, Fahrgassen und Parkplätze schlecht beleuchtet, die Parkplätze zu schmal“, heißt es in dem am Donnerstag in München veröffentlichten Test. Außerdem seien die Parkplätze für Behinderte nicht barrierefrei erreichbar und es gebe keine Parkplätze für Eltern mit Kindern. Bemängelt wurde auch, dass Notrufe fehlten und es keinen Handyempfang gebe. Die Prüfer hatten 44 Parkhäuser in zwölf Städten untersucht. Der Betreiber der Heidelberger Garage war zunächst nicht erreichbar.

Parkhaus "Am Theater"

ADAC-Parkhaustest