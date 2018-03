Gute Geschäfte in Nordamerika und Europa haben dem Baustoffkonzern HeidelbergCement im vierten Quartal 2017 zu einem Schlussspurt verholfen. Dabei profitierte das Unternehmen im vergangenen Jahr von Preiserhöhungen und Synergien aus der Integration von Italcementi sowie dem Verkauf eines Steinbruchs in den USA. Gegenwind bekamen die Heidelberger von ungünstigen Wechselkursen. Auch bremste ein Anstieg der Energiekosten und ein andauernder Wettbewerbsdruck etwa in Indonesien das Wachstum.

Im vierten Quartal stieg der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 16,5 Prozent auf 892 Millionen Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Damit schnitt HeidelbergCement etwas besser ab als von Experten erwartet. Der Umsatz legte mit 4,26 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr um knapp ein Prozent zu. Das Unternehmen will am 22. März die vollständige Jahresbilanz vorlegen.

„Wir haben das Jahr 2017 trotz eines sehr herausfordernden Marktumfelds erfolgreich abgeschlossen und unser operatives Ergebnisziel erreicht“, sagte Unternehmenschef Bernd Scheifele bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in Heidelberg. Er zählte zu den Herausforderungen etwa Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit.

Homepage