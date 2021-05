Heidelberg Meister in 2. Basketball-Bundesliga

Die MLP Academics Heidelberg haben die Meisterschaft in der 2. Basketball-Bundesliga gewonnen. Die Heidelberger spielten am Sonntag gegen die Giants Leverkusen in eigener Halle 93:93 (45:49)-Unentschieden und setzten sich in der Gesamtwertung gegen die Westdeutschen deutlich durch. Am Samstag hatten die Heidelberger das Hinspiel in Leverkusen unerwartet klar 96:66 gewonnen und damit die Grundlage für den erstmaligen Gewinn des Titels im Basketball-Unterhaus gelegt.

Den Aufstieg in die Bundesliga hatten die Academics bereits zuvor sicher. Die Lizenz hat der neunmalige deutsche Meister ebenfalls erhalten, muss in den kommenden Wochen allerdings noch Auflagen und Bedingungen erfüllen.

