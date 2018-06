Hoch „Burkhard“ hat Baden-Württemberg den bisher heißesten Tag des Jahres beschert. An der Messstation Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) kletterte das Thermometer am Mittwoch auf 36,2 Grad - damit wurde der bisherige Höchstwert in diesem Jahr im Südwesten geknackt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der bisherige Jahreshöchstwert im Land war am 23. Juni in Obersulm-Wildbach mit 35,7 Grad gemessen worden. Bundesweit war Baden-Württemberg damit allerdings nicht Spitzenreiter: Am heißesten war es am Mittwoch mit 36,4 Grad in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Das entspricht dem bisherigen Jahreshöchstwert, der am 24. Juni an der Wetterstation Berlin-Kaniswall gemessen wurde.