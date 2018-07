Es könnte der bisher heißeste Tag des Jahres werden: Am Dienstag soll es in Baden-Württemberg bis zu 38 Grad warm werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Morgen sagte. Selbst auf dem Feldberg sei mit bis zu 24 Grad zu rechnen, und auch das Bergland biete mit 30 Grad keine Abkühlung. Am Mittwoch werde es zwar etwas kühler, aber auch schwül. Die feuchten Luftmassen sorgen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes vor allem am Abend für Gewitter. Zum Ende der Woche werde es wieder heiß. Bereits am Freitag könnten die Temperaturen das Höchstmaß vom Dienstag erneut erreichen, sagte der Meteorologe.