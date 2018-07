Einige Regionen Baden-Württembergs sind am Sonntagabend von heftigem Regen und Gewittern getroffen worden. Auf regennasser Fahrbahn kam es bei Angelbachtal im Rhein-Neckar-Kreis zu einem schweren Unfall, wie die Polizei mitteilte. Der 53 Jahre alte Fahrer verlor in einer Kurve auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem anderen Wagen zusammen. Dessen 21 Jahre alte Fahrerin und der 53-Jährige wurden schwer verletzt. Der 26-jährige Beifahrer des Mannes erlitt leichte Verletzungen.

Auch die Zuschauer beim Formel-1-Rennen am Hockenheimring erlebten einen heftigen Platzregen, Blitze und Donner, die Abreise verzögerte sich. „Das Rennen ist vorbei. Ein Gewitter zieht gerade über den Hockenheimring! Wir bitten alle Zuschauer, wieder auf die Tribüne zu gehen und etwas Geduld zu haben“, twitterte die Polizei Mannheim. Wenig später, als das Gewitter abgezogen war, sei aber alles geordnet verlaufen, sagte ein Sprecher.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für mehrere Landkreise für Sonntagabend vor schweren Gewittern und extrem heftigem Starkregen gewarnt. Kurz nach 21 Uhr wurden die Warnungen aufgehoben.